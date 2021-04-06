Зеленський підписав закон про грошову допомогу ФОПам у червоних зонах

Президент Володимир Зеленський підписав закон про грошову допомогу малому бізнесу у червоній зоні карантину.

Згідно з законом, ФОПи і наймані працівники, які припинили працювати через карантин у червоних зонах, отримають з держбюджету грошову допомогу в сумі 8 тис. грн.

Також працівники малого бізнесу зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування ухвалять відповідне рішення.

Фінансову виплату можна буде отримати через застосунок або Єдиний портал державних послуг Дія.

Відповідний документ був ініційований Зеленським для держпідтримки ФОПів і найманих працівників в умовах посилення карантину.

Закон набирає чинності після дня його опублікування.

30 березня Верховна Рада відновила компенсації ФОПам у розмірі 8 тис. грн.

Рішення нардепи ухвалили внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Підтримали закон 312 народних обранців.