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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Зеленський підписав закон про грошову допомогу ФОПам у червоних зонах

Президент Володимир Зеленський підписав закон про грошову допомогу малому бізнесу у червоній зоні карантину.

володимир зеленський

Згідно з законом, ФОПи і наймані працівники, які припинили працювати через карантин у червоних зонах, отримають з держбюджету грошову допомогу в сумі 8 тис. грн.

Також працівники малого бізнесу зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування ухвалять відповідне рішення.

Фінансову виплату можна буде отримати через застосунок або Єдиний портал державних послуг Дія.

Відповідний документ був ініційований Зеленським для держпідтримки ФОПів і найманих працівників в умовах посилення карантину.

Закон набирає чинності після дня його опублікування.

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30 березня Верховна Рада відновила компенсації ФОПам у розмірі 8 тис. грн.

Рішення нардепи ухвалили внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

Підтримали закон 312 народних обранців.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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