Зеленський підписав закон про грошову допомогу ФОПам у червоних зонах

Президент Володимир Зеленський підписав закон про грошову допомогу малому бізнесу у червоній зоні карантину.
Згідно з законом, ФОПи і наймані працівники, які припинили працювати через карантин у червоних зонах, отримають з держбюджету грошову допомогу в сумі 8 тис. грн.
Також працівники малого бізнесу зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо органи місцевого самоврядування ухвалять відповідне рішення.
Фінансову виплату можна буде отримати через застосунок або Єдиний портал державних послуг Дія.
Відповідний документ був ініційований Зеленським для держпідтримки ФОПів і найманих працівників в умовах посилення карантину.
Закон набирає чинності після дня його опублікування.
30 березня Верховна Рада відновила компенсації ФОПам у розмірі 8 тис. грн.
Рішення нардепи ухвалили внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.
Підтримали закон 312 народних обранців.