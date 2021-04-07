Хмельницкая и Запорожская области попали в красную зону карантина

Запорожская и Хмельницкая области официально перешли в красную зону карантина в Украине.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Жесткий карантин в Хмельницкой и Запорожской областях начнет действовать уже в пятницу, 9 апреля.

По состоянию на 7 апреля 2021 в десяти регионах Украины установлен красный уровень эпидемической опасности:

Киев;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Красная зона карантина: ограничения

Разделение на зоны карантина в Украине (красная, оранжевая и желтая) действует с 24 февраля.

Если регион переходит в красную зону, местные власти обязаны обеспечить соблюдение всех ограничений, предусмотренных карантином.

В красной зоне запрещается работа учебных заведений, ТРЦ, спортзалов, кинотеатров и прочее.

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