Хмельницкая и Запорожская области попали в красную зону карантина

Запорожская и Хмельницкая области официально перешли в красную зону карантина в Украине.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Жесткий карантин в Хмельницкой и Запорожской областях начнет действовать уже в пятницу, 9 апреля.
По состоянию на 7 апреля 2021 в десяти регионах Украины установлен красный уровень эпидемической опасности:
- Киев;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Красная зона карантина: ограничения
Разделение на зоны карантина в Украине (красная, оранжевая и желтая) действует с 24 февраля.
Если регион переходит в красную зону, местные власти обязаны обеспечить соблюдение всех ограничений, предусмотренных карантином.
В красной зоне запрещается работа учебных заведений, ТРЦ, спортзалов, кинотеатров и прочее.
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