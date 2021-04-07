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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Хмельницкая и Запорожская области попали в красную зону карантина

Запорожская и Хмельницкая области официально перешли в красную зону карантина в Украине.

Хмельницкая и Запорожская области попали в красную зону карантина

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Жесткий карантин в Хмельницкой и Запорожской областях начнет действовать уже в пятницу, 9 апреля.

По состоянию на 7 апреля 2021 в десяти регионах Украины установлен красный уровень эпидемической опасности:

  • Киев;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Красная зона карантина: ограничения

Разделение на зоны карантина в Украине (красная, оранжевая и желтая) действует с 24 февраля.

Если регион переходит в красную зону, местные власти обязаны обеспечить соблюдение всех ограничений, предусмотренных карантином.

В красной зоне запрещается работа учебных заведений, ТРЦ, спортзалов, кинотеатров и прочее.

Более подробно о карантинных ограничениях в Украине читайте на Фактах ICTV.

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