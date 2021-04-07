Хмельницька та Запорізька області потрапили до червоної зони карантину

Запорізька та Хмельницька області офіційно перейшли до червоної зони карантину в Україні.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Жорсткий карантин у Хмельницькій та Запорізькій областях почне діяти вже у п’ятницю, 9 квітня.
Станом на 7 квітня 2021 року у десяти регіонах України встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки:
- Київ;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Червона зона карантину: обмеження
Поділ на зони карантину в Україні (червона, помаранчева і жовта) діє з 24 лютого.
Якщо регіон переходить до червоної зони, місцева влада зобов’язана забезпечити дотримання усіх обмежень, передбачених карантином.
У червоній зоні забороняється робота закладів освіти, ТРЦ, спортзалів, кінотеатрів тощо.
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