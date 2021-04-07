Хмельницька та Запорізька області потрапили до червоної зони карантину

Запорізька та Хмельницька області офіційно перейшли до червоної зони карантину в Україні.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Жорсткий карантин у Хмельницькій та Запорізькій областях почне діяти вже у п’ятницю, 9 квітня.

Станом на 7 квітня 2021 року у десяти регіонах України встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки:

Київ;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Червона зона карантину: обмеження

Поділ на зони карантину в Україні (червона, помаранчева і жовта) діє з 24 лютого.

Якщо регіон переходить до червоної зони, місцева влада зобов’язана забезпечити дотримання усіх обмежень, передбачених карантином.

У червоній зоні забороняється робота закладів освіти, ТРЦ, спортзалів, кінотеатрів тощо.

Більш детально про карантинні обмеження в Україні читайте на Фактах ICTV.