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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

На Херсонщине возросло количество госпитализированных: в Украине обновили зоны карантина

По состоянию на 7 апреля 2021 года в десяти областях Украины и Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.

карантин

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Так, за последние сутки ни один регион не перешагнул через в красную зону. Также в списке оранжевой зоны нет новых областей.

В перечне оранжевой зоны — Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В желтой зоне находится только одна область — Херсонская. За последние дни в регионе возросло количество госпитализированных. Однако, согласно расчетам Минздрава Украины, индекс госпитализации равен 45,9, когда норма ≤60 на 100 тыс. населения. Поэтому область довольно далеко находится, даже от оранжевой зоны.

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Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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