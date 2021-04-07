Коли Україна може стати членом ЄС – президент Литви озвучив прогноз

Україна має шанси стати членом Європейського Союзу не раніше, ніж через 10 років. Водночас, це може статися швидше, ніж через 30 років.

Такий прогноз озвучив президент Литви Гітанас Науседа. Він припустив, що Україна може отримати членство в ЄС протягом 18 років.

Також Гітанас Науседа додав, що важливими для зближення України з Євросоюзом є 2025, 2027 та 2028 роки, адже саме тоді у Раді ЄС головуватимуть дружні до України Польща, Литва та Латвія.

– Коли ми отримаємо важелі головування в ЄС, це може дуже допомогти. Ми – пострадянські країни – добре розуміємо одна одну, і ми використаємо всі інструменти, які даватиме наше майбутнє головування в ЄС, щоби допомогти українським друзям досягти стратегічної мети членства, – зазначив він.

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Водночас Гітанас Науседа додав, що Україні для отримання членства в ЄС потрібно продовжувати проводити реформи, адже їхнє сповільнення означатиме, що стратегічна мета знову відкладена.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне стати членом Європейського Союзу протягом 5-10 років. Але тоді він зазначав, що цей процес залежить не лише від бажання українців, але і від 27 інших країн.

Крім того, на його думку, однією з перепон на євроатлантичному шляху також можуть бути країни, які скептично ставляться до подальшого розширення Євросоюзу.

Джерело: Європейська правда