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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Коли Україна може стати членом ЄС – президент Литви озвучив прогноз

Україна має шанси стати членом Європейського Союзу не раніше, ніж через 10 років. Водночас, це може статися швидше, ніж через 30 років.

європейський сою з єс

Такий прогноз озвучив президент Литви Гітанас Науседа. Він припустив, що Україна може отримати членство в ЄС протягом 18 років.

Також Гітанас Науседа додав, що важливими для зближення України з Євросоюзом є 2025, 2027 та 2028 роки, адже саме тоді у Раді ЄС головуватимуть дружні до України Польща, Литва та Латвія.

– Коли ми отримаємо важелі головування в ЄС, це може дуже допомогти. Ми – пострадянські країни – добре розуміємо одна одну, і ми використаємо всі інструменти, які даватиме наше майбутнє головування в ЄС, щоби допомогти українським друзям досягти стратегічної мети членства, – зазначив він.

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Водночас Гітанас Науседа додав, що Україні для отримання членства в ЄС потрібно продовжувати проводити реформи, адже їхнє сповільнення означатиме, що стратегічна мета знову відкладена.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне стати членом Європейського Союзу протягом 5-10 років. Але тоді він зазначав, що цей процес залежить не лише від бажання українців, але і від 27 інших країн.

Крім того, на його думку, однією з перепон на євроатлантичному шляху також можуть бути країни, які скептично ставляться до подальшого розширення Євросоюзу.

Джерело: Європейська правда

Фото: Dreamstime

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