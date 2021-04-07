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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Когда закончится отопительный сезон в Киеве — новая дата

Из-за ухудшения погодных условий в Киеве переносят завершения отопительного сезона.

Когда закончится отопительный сезон в Киеве — новая дата

Об этом во время брифинга 7 апреля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля, — отметил Виталий Кличко.

По его словам, любая община может раньше отключиться от отопления.

Для этого нужно принять решение на собрании жителей и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Источник: КГГА

Фото: Pixabay

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