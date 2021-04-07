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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Коли закінчиться опалювальний сезон у Києві – нова дата

Через погіршення погодних умов та похолодання у Києві переносять завершення опалювального сезону.

Коли закінчиться опалювальний сезон у Києві – нова дата

Про це під час брифінгу 7 квітня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Вимкнення тепла у Києві розпочнуть із 10 квітня, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, будь-яка будинкова громада й може раніше від’єднатися від опалення.

Для цього треба ухвалити рішення на зборах мешканців, а потім скласти і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

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Опалювальний сезон у Києві

Раніше у КМДА заявляли, що тепло у будинках киян розпочнуть вимикати з 5 квітня.

На припинення теплопостачання місту потрібно приблизно п’ять днів.

Детальніше про закінчення опалювального сезону у Києві читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Pixabay

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