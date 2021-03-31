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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Когда в Киеве начнут отключать отопление в домах — дата

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в столице начнут отключать отопление домов.

Опалення

Об этом он сообщил во время брифинга 31 марта.

— С 5 апреля столица начнет отключение отопления жилых домов, — отметил мэр Виталий Кличко.

По его словам, на прекращение теплоснабжения городу нужно примерно пять дней.

Теплоснабжение в Украине

В некоторых областях Украины сложилась критическая ситуация в сфере теплоснабжения.

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В связи с этим под угрозой перебоев с отоплением находятся 15 регионов. Среди них — жители больших городов: Днепра, Кривого Рога, Одессы, Мариуполя, Киева и Харькова.

Подробнее об обеспечении теплоснабжением в Украине и окончании отопительного сезона 2021 на территории страны читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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