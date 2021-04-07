МВФ може виділити Україна додаткових $2,7 млрд – Шевченко

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду додатково понад $2,7 млрд в межах нової ініціативи про додаткову емісію спеціальних прав запозичення.

Про це повідомив очільник Нацбанку Кирило Шевченнко. Він зазначив, що більш точна цифра залежатиме від курсу валют, що входять в кошик спеціальних прав запозичення.

– Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи. Минулого разу Фонд проводив подібну операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором, – зазначив він.

За словами Шевченка, питання про надання Україні додаткових коштів вже почали обговорювати. Але необхідно, щоб цю ініціативу спочатку затвердила Виконавча рада МВФ, а потім Рада керуючих.

Транш від МВФ

За словами Кирила Шевченка, Україна може розраховувати на два транші від МВФ. Очільник НБУ наголосив, що, згідно з макропрогнозом Нацбанку, Україна продовжить співпрацювати з Фондом.

Шевченко переконаний, що не буде жодної загрози, навіть якщо обсяги траншу зменшаться, адже тоді отримані кошти можуть замістити шляхом розміщення євробондів.

Тому він сподівається, що парламент ухвалить всі необхідні законопроекти, щоб продовжити партнерство.