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Факты / Украина / Общество
Бажанська Олена |

Обязательное медицинское страхование в Украине введут в 2023 году — Радуцкий

Обязательное медицинское страхование в Украине введут не ранее 2023 года.

Обязательное медицинское страхование в Украине введут в 2023 году — Радуцкий

Об этом рассказал в интервью глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий.

Сначала эксперты должны определиться с моделью работы обязательного медстрахования. После этого будут разрабатывать соответствующий закон.

Сейчас его введения тормозят черные зарплаты на рынке труда.

— По объективным причинам почему медицинское страхование нельзя внедрить раньше, это очень большой процент черной зарплаты в стране, пока этот процент не уменьшится, который бы мы закон не приняли, медицинское страхование работать не будет. Мы не допустим введения дополнительного налога для медицинского страхования, но если в стране менее 50% белой зарплаты, то откуда будут браться деньги на медицину, — сказал Радуцкий.

По его мнению, этим вопросом должен заниматься Национальная служба здоровья Украины. Это даст возможность правильно рассчитывать деньги, контролировать и отвечать за соблюдение качества медицинских услуг.

— Мы не должны требовать от НСЗУ медицины, так же как и Минздрав не должен заниматься финансами, — добавил нардеп.

Covidпаспорта в Украине

В этом же интервью Михаил Радуцкий рассказал о возможном возможном внедрении Covid-паспортов в Украине.

По его мнению, вакцинированные украинцы могут получить документ о прививках вроде желтого бланка“, который применяли для путешествий в страны, где была распространена желтая лихорадка. 

В то же время Радуцкий предполагает, что паспорт вакцинации против коронавируса может существовать в формате электронного документа.

Источник: Интерфакс-Украина

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