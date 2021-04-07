Обов’язкове медичне страхування в Україні запровадять не раніше 2023 року.

Про це розповів у інтерв’ю голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький.

Спершу експерти повинні визначитись із моделлю роботи обов’язкового медстрахування. Після цього розроблятимуть відповідний закон.

Зараз його запровадження гальмують чорні зарплати на ринку праці.

– З об’єктивних причин чому медичне страхування не можна впровадити раніше, це дуже великий відсоток чорної зарплати в країні, поки цей відсоток не зменшиться, який би ми закон не прийняли, медичне страхування працювати не буде. Ми не допустимо введення додаткового податку для медичного страхування, але якщо в країні менше 50% білої зарплати, то звідки братимуться гроші на медицину, – сказав Радуцький.

На його думку, цим питанням має займатись Національна служба здоров’я України. Це дозволить правильно розраховувати гроші, контролювати та відповідати за дотримання якості медпослуг.

– Ми не повинні вимагати від НСЗУ медицини, так само як і МОЗ не повинен займатися фінансами, – додав нардеп.

Covid-паспорти в Україні

У цьому ж інтерв’ю Михайло Радуцький розповів про ймовірне впровадження Covid-паспортів в Україні.

На його думку, вакциновані українці можуть отримати документ про щеплення на зразок “жовтого бланку”, який застосовували для подорожей до країн, де була поширена жовта лихоманка.

Водночас Радуцький припускає, що паспорт вакцинації проти коронавірусу може існувати у форматі електронного документа.