Народный депутат Украины и глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, какими могут быть паспорта вакцинации против коронавируса.

По мнению Радуцкого, пока рано говорить о введении такого документа. По его словам, в мире всего около 0,88% населения получили прививки против Covid-19.

Политик отметил, что если каждое государство будет вводить собственный паспорт вакцинации, то на признание такого документа на международном уровне может потребоваться много времени. В то же время депутат уверяет, что Украина четко придерживается международных санитарных норм.

По его словам, вскоре могут выдавать документ об иммунизации по примеру “желтого бланка”, который применяли для путешествий в страны, где была распространена желтая лихорадка.

В то же время Радуцкий предполагает, что паспорт вакцинации против коронавируса может существовать в формате электронного документа.

Паспорт вакцинации в Испании

В Испании паспорта вакцинации против коронавируса в цифровом формате могут ввести уже в мае. Планируется, что такой документ введут максимум в июне.

В правительстве Испании считают, что введение Covid-паспортов будет способствовать развитию туристической индустрии. Пока гражданам советуют избегать поездок, отметив, что сейчас не лучшее время для путешествий.