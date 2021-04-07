В Киеве сверхсложная ситуация с коронавирусом, некоторые больницы столицы наполнены более чем на 100%.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время брифинга 7 апреля.

— Некоторые коммунальные медучреждения, которые принимают больных коронавирусом, уже заполнены. Некоторые даже более чем на 100%. Например, городская больница №3. Там врачи говорят, что работают уже на 110% от мощностей. То есть добавили койки, чтобы принимать пациентов, которых привозит скорая, — рассказал Виталий Кличко.

По его словам, сейчас в больницах лечатся 4 608 больных коронавирусом, из них 46 детей, 3 222 пациента — в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 3 878 человек, под аппаратами ИВЛ находятся 69 людей, что является антирекордом.

— Ситуация критическая, если в ближайшее время мы не сдержим распространения болезни, медицинская система не выдержит. 6,5 тыс. коек есть в нашем городе на сегодняшний день, — добавил мэр.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 7 апреля в Киеве коронавирусом заболели еще 1 417 человек.

Всего за период пандемии Covid-19 подтвердили у 170 517 жителей столицы.

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