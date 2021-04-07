У Києві надскладна ситуація з коронавірусом, деякі лікарні столиці наповнені на понад 100%.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу 7 квітня.

– Деякі комунальні медзаклади, які приймають хворих на коронавірус, вже заповнені. Деякі навіть на понад 100%. Наприклад, міська лікарня №3. Там лікарі кажуть, що працюють уже на 110% від потужностей. Тобто додали ліжка, щоб приймати пацієнтів, яких привозить швидка, – розповів Віталій Кличко.

За його словами, нині в лікарнях Києва перебувають 4 608 хворих на коронавірус, із них 46 дітей, 3 222 пацієнти – у важкому стані, кисневу підтримку отримують 3 878 людей, під апаратами ШВЛ перебувають 69 людей, що є антирекордом.

– Ситуація критична, якщо найближчим часом ми не стримаємо поширення хвороби, медична система не витримає. 6,5 тис. ліжок є у нашому місті на сьогодні, – додав мер.

Коронавірус у Києві

Станом на 7 квітня у Києві на коронавірус захворіло ще 1 417 осіб.

Загалом за період пандемії Covid-19 підтвердили у 170 517 мешканців столиці.

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