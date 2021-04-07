Украина не будет требовать ПЦР-тест только у иностранцев до 12 лет — решение Кабмина

Кабинет министров установил для иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Украине, такие же условия въезда в страну, как и для украинцев.

Теперь они должны будут оказать негативный ПЦР-тест на Covid-19, проведенный не более, чем за 72 часа до поездки, а также пройти самоизоляцию или обсервацию.

Кроме этого, правительство решило отменить негативный ПЦР-тест для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет.

Также Кабмин разрешил перевозить пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, проведенного не более чем за 72 часа до дня поездки. Ранее тестирование необходимо было проводить за 48 часов.

Правила въезда в Украину

В конце марта Кабмин обязал всех людей, которые прибыли в Украину, иметь негативный ПЦР-тест на коронавирус.

Решение предусматривало, что независимо от того, из какой страны прибывают граждане, все должны были предоставить результат тестирования, проведенного за 72 часа до пересечения границы.

Но эти правила, согласно предыдущему постановлению, не распространялись на иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Украине.