ПЦР-тест или вакцинация: как украинцы смогут поехать в Турцию и Египет

Турция и Египет летом будут доступны для украинцев, несмотря на пандемию коронавируса. Однако перед прилетом туристам нужно будет сдать Сovid-тест или сделать прививку.

Об этом сообщил директор Центра туризма Владимир Царук в эфире одного из радио.

— Сначала Турция первой в Европе открылась для туризма, а потом свои запреты снял и Египет, — пояснил Царук.

По его словам, сегодня Египет — туристическое направление номер один. Но буквально уже в мае пальму первенства перехватит Турция.

— Мы видим сейчас, сколько путешествуют по разным регионам этой страны. Поэтому Турция будет номером один по отдыху за рубежом для украинцев, — добавил директор.

Кроме того, он отметил, что в начале января Турция для въезда в свою страну ввела норму относительно обязательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до отправления. То же самое касается и Египта.

Также, по словам Царука, Турция создала специальный сайт, где необходимо зарегистрироваться и указать, что вы действительно собираетесь приехать в эту страну. Затем вам поступает подтверждение и код, который нужно сохранить на телефоне.

В то же время по прибытии в любую страну путешественнику все равно придется находиться 10 дней на изоляции или сделать ПЦР-тест за собственные средства.

Если человек привит от коронавируса и прибыл с той страны, где введены паспорта вакцинации, то ей не нужно сдавать ПЦР-тест и проходить самоизоляцию.

Турция изменила правила пересечения границы

С 15 марта Турция изменила правила въезда в страну.

Кроме негативного теста на коронавирус, туристы будут заполнять специальную онлайн-анкету до поездки.

Заполнить ее нужно максимум за 72 часа до поездки.

Источник: Громадське радіо