Україна не вимагатиме ПЛР-тест тільки у іноземців до 12 років – рішення Кабміну

Кабінет міністрів встановив для іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні, такі ж умови в’їзду в країну, як для українців.

Тепер вони повинні будуть надати негативний ПЛР-тест на Covid-19, проведений не більше, ніж за 72 години до поїздки, а також пройти самоізоляцію чи обсервацію.

Крім цього, уряд вирішив скасувати негативний ПЛР-тест для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років.

Також Кабмін дозволив перевозити пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19, проведеного не більше, ніж за 72 години до дня поїздки. Раніше тестування необхідно було проводити за 48 годин.

Правила в’їзду в Україну

Наприкінці березня Кабмін зобов’язав усіх людей, які прибули в Україну, мати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Рішення передбачало, що незалежно від того, з якої країни прибувають громадяни, всі повинні надати результат тестування, проведеного за 72 години до перетину кордону.

Але ці правила, згідно з попередньою постановою, не поширювалися на іноземців та осіб без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні.