Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля уволил шестерых послов, а также постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Глава государства отправил в отставку:
- посла Украины в ОАЭ и Бахрейне Юрия Полуреза,
- посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова,
- посла Украины в Бельгии и Люксембурге Николая Точицкого,
- посла Украины в Ираке Виктора Недопаса,
- посла Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешту,
- посла Украины в Саудовской Аравии, Омане и Йемене Вадима Вахрушева.
Кроме того, своим указом президент Украины уволил Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Вместо него должность заняла Евгения Филипенко.
Назначение посла Украины в США
25 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.
На этой должности она будет отвечать за налаживание эффективного диалога с администрацией президента США Джо Байдена.
Кроме того, Оксана Маркарова будет работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.
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