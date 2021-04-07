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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Зеленский уволил шестерых послов и представителя Украины при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля уволил шестерых послов, а также постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Володимир Зеленський

Глава государства отправил в отставку:

  • посла Украины в ОАЭ и Бахрейне Юрия Полуреза,
  • посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова,
  • посла Украины в Бельгии и Люксембурге Николая Точицкого,
  • посла Украины в Ираке Виктора Недопаса,
  • посла Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешту,
  • посла Украины в Саудовской Аравии, Омане и Йемене Вадима Вахрушева.

Кроме того, своим указом президент Украины уволил Юрия Клименко с должности постоянного представителя Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Вместо него должность заняла Евгения Филипенко.

Назначение посла Украины в США

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

На этой должности она будет отвечать за налаживание эффективного диалога с администрацией президента США Джо Байдена.

Кроме того, Оксана Маркарова будет работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Подробнее о назначении посла Украины в США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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