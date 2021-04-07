Президент України Володимир Зеленський 6 квітня звільнив шістьох послів та постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Глава держави відправив у відставку:
- посла України в ОАЕ та Бахрейні Юрія Полуреза,
- посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова,
- посла України в Бельгії та Люксембурзі Миколу Точицького,
- посла України в Іраку Віктора Недопаса,
- посла України в Таїланді, Лаосі та М’янмі Андрія Бешту,
- посла України в Саудівській Аравії, Омані та Ємені Вадима Вахрушева.
Крім того, своїм указом президент України звільнив Юрія Клименка з посади постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Замість нього посаду обійняла Євгенія Філіпенко.
Призначення посла України в США
25 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України у США.
На цій посаді вона відповідатиме за налагодження ефективного діалогу з адміністрацією президента США Джо Байдена.
Крім того, Оксана Маркарова працюватиме з Конгресом США, підтримуватиме постійний діалог із законодавцями та зміцнюватиме двопартійну підтримку України.
Детальніше про призначення посла України в США читайте на Фактах ICTV.