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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Зеленський звільнив шістьох послів та представника України при ООН

Президент України Володимир Зеленський 6 квітня звільнив шістьох послів та постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Володимир Зеленський

Глава держави відправив у відставку:

  • посла України в ОАЕ та Бахрейні Юрія Полуреза,
  • посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова,
  • посла України в Бельгії та Люксембурзі Миколу Точицького,
  • посла України в Іраку Віктора Недопаса,
  • посла України в Таїланді, Лаосі та М’янмі Андрія Бешту,
  • посла України в Саудівській Аравії, Омані та Ємені Вадима Вахрушева.

Крім того, своїм указом президент України звільнив Юрія Клименка з посади постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Замість нього посаду обійняла Євгенія Філіпенко.

Призначення посла України в США

25 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України у США.

На цій посаді вона відповідатиме за налагодження ефективного діалогу з адміністрацією президента США Джо Байдена.

Крім того, Оксана Маркарова працюватиме з Конгресом США, підтримуватиме постійний діалог із законодавцями та зміцнюватиме двопартійну підтримку України.

Детальніше про призначення посла України в США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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