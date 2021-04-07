Президент України Володимир Зеленський 6 квітня звільнив шістьох послів та постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Глава держави відправив у відставку:

посла України в ОАЕ та Бахрейні Юрія Полуреза,

посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова,

посла України в Бельгії та Люксембурзі Миколу Точицького,

посла України в Іраку Віктора Недопаса,

посла України в Таїланді, Лаосі та М’янмі Андрія Бешту,

посла України в Саудівській Аравії, Омані та Ємені Вадима Вахрушева.

Крім того, своїм указом президент України звільнив Юрія Клименка з посади постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Замість нього посаду обійняла Євгенія Філіпенко.

Призначення посла України в США

25 лютого президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України у США.

На цій посаді вона відповідатиме за налагодження ефективного діалогу з адміністрацією президента США Джо Байдена.

Крім того, Оксана Маркарова працюватиме з Конгресом США, підтримуватиме постійний діалог із законодавцями та зміцнюватиме двопартійну підтримку України.

Детальніше про призначення посла України в США читайте на Фактах ICTV.