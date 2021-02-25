Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним Послом України у США.

За словами президента, її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

– Переконаний, що ці три чинники є формулою успіху для зміцнення стратегічного партнерства України та США, – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Маркаровій необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена.

Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

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Також, за словами Глави держави, серед основних завдань нового Посла України у США – сприяти продовженню підтримки з боку Сполучених Штатів внутрішньої трансформації нашої держави для покращення добробуту українських громадян.

– Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю, – сказав президент.

Володимир Зеленський закцентував увагу на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму.

20 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висунув екс-главу Мінфіну Оксану Маркарову на посаду нового посла в США.

За словами глави міністерства, у разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і у МВФ.