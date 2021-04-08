Международный аэропорт Днепропетровск официально сменил название на Днепр.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий и отметил, что название уже изменено в сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах и реестрах.
— Нет больше аэропорта Днепропетровск, есть Днепр. Старое название аэропорта Днепропетровск осталось окончательно в прошлом, — сообщил министр в Facebook.
Криклий также добавил, что этой весной жители Днепра и области смогут самостоятельно проголосовать за имя исторического деятеля, в честь которого будет назван аэропорт.
Также Криклий рассказал, что к концу 2022 года заработает новый терминал, а к концу 2023 — новая взлетная полоса.
Региональные аэропорты в Украине
22 февраля на Всеукраинском форуме Украина 30 Владимир Зеленский сообщил о планах развития сети региональных аэропортов.
Речь шла об аэропортах в 16 городах, в частности в Ужгороде, Черновцах и Полтаве.
Также Зеленский рассказал, что целью власти является создание национальной государственной авиакомпании.
Источник: Владислав Криклий
Фото: Аэропорт Днепр