Международный аэропорт Днепропетровск официально сменил название на Днепр.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий и отметил, что название уже изменено в сертификатах аэродрома, сборнике аэронавигационной информации, в информационных материалах и реестрах.

— Нет больше аэропорта Днепропетровск, есть Днепр. Старое название аэропорта Днепропетровск осталось окончательно в прошлом, — сообщил министр в Facebook.

Криклий также добавил, что этой весной жители Днепра и области смогут самостоятельно проголосовать за имя исторического деятеля, в честь которого будет назван аэропорт.

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Также Криклий рассказал, что к концу 2022 года заработает новый терминал, а к концу 2023 — новая взлетная полоса.

Региональные аэропорты в Украине

22 февраля на Всеукраинском форуме Украина 30 Владимир Зеленский сообщил о планах развития сети региональных аэропортов.

Речь шла об аэропортах в 16 городах, в частности в Ужгороде, Черновцах и Полтаве.

Также Зеленский рассказал, что целью власти является создание национальной государственной авиакомпании.

Источник: Владислав Криклий

Фото: Аэропорт Днепр