Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ офіційно змінив назву на Дніпро.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій та зазначив, що назву вже змінено у сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах та реєстрах.
– Немає більше аеропорту Дніпропетровськ, є Днiпро. Стара назва аеропорту Дніпропетровськ залишилася остаточно в минулому, – повідомив міністр у Facebook.
Криклій також додав, що цієї весни жителі Дніпра та області зможуть самостійно проголосувати за ім’я історичного діяча, на честь якого буде названо аеропорт.
Також Криклій розповів, що до кінця 2022 року запрацює новий термінал, а до кінця 2023 – нова злітна смуга.
Регіональні аеропорти в Україні
22 лютого на Всеукраїнському форумі Україна 30 Володимир Зеленський повідомив про плани розбудови мережі регіональних аеропортів.
Йшлося про аеропорти у 16 містах, зокрема в Ужгороді, Чернівцях та Полтаві.
Також Зеленський розповів, що метою влади є створення національної державної авіакомпанії.
Джерело: Владислав Криклій