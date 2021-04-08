Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ офіційно змінив назву на Дніпро.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій та зазначив, що назву вже змінено у сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах та реєстрах.

– Немає більше аеропорту Дніпропетровськ, є Днiпро. Стара назва аеропорту Дніпропетровськ залишилася остаточно в минулому, – повідомив міністр у Facebook.

Криклій також додав, що цієї весни жителі Дніпра та області зможуть самостійно проголосувати за ім’я історичного діяча, на честь якого буде названо аеропорт.

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Також Криклій розповів, що до кінця 2022 року запрацює новий термінал, а до кінця 2023 – нова злітна смуга.

Регіональні аеропорти в Україні

22 лютого на Всеукраїнському форумі Україна 30 Володимир Зеленський повідомив про плани розбудови мережі регіональних аеропортів.

Йшлося про аеропорти у 16 містах, зокрема в Ужгороді, Чернівцях та Полтаві.

Також Зеленський розповів, що метою влади є створення національної державної авіакомпанії.

Джерело: Владислав Криклій