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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Подорожают ли продукты в Украине перед Пасхой — ответ Минэкономики

До пасхальных праздников цены на продукты в Украине будут оставаться стабильными, поскольку Объединение производителей не видит оснований для подорожания.

продукти супермаркет

В частности, представители Союза птицеводов Украины уже заявили, что в течение ближайшего месяца увеличение стоимости яиц и мяса птицы не предвидится.

А в ассоциации Укрсахар заверили, что нет предпосылок для и для роста цены на сахар.

В то же время, согласно данным Госстата, рост цен на социально значимые товары сейчас остановился и пока расти не будет.

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Кроме того, за последнюю неделю даже уменьшилась стоимость некоторых социальных продуктов, в частности, отдельных видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля.

Стоимость пасхальной корзины в 2021 году

В 2021 году стоимость пасхальной корзины выросла для украинцев на 300 грн. Больше всего придется выложить за мясные изделия и алкоголь.

В среднем в 130 грн в этом году украинцам обойдется килограммовая домашняя пасха. Цены на продукты для пасхальной корзины можно посмотреть в нашем материале.

Источник: Минэкономразвития

Фото: Depositphotos

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