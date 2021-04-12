До великодніх свят ціни на продукти в Україні залишатимуться стабільними, оскільки Об’єднання виробників не бачить підстав для здорожчання.

Зокрема, представники Союзу птахівників України вже заявили, що протягом найближчого місяця збільшення вартості яєць та м’яса птиці не передбачається.

А в асоціації Укрцукор запевнили, що немає передумов для зростання ціни на цукор.

Водночас, згідно з даними Держстату, ріст цін на соціально значущі товари наразі зупинився і поки не зростатиме.

Крім того, за останній тиждень навіть зменшилась вартість деяких соціальних продуктів, зокрема, окремих видів хліба, круп, масла вершкового, яєць, цибулі, моркви та картоплі.

Вартість великоднього кошика у 2021 році

У 2021 році вартість великоднього кошика зросла для українців на 300 грн. Найбільше доведеться викласти за м’ясні вироби і алкоголь.

В середньому у 130 грн цьогоріч українцям обійдеться кілограмова домашня паска. Ціни на продукти для великоднього кошика можна переглянути у нашому матеріалі.