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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Чи здорожчають продукти в Україні перед Великоднем – відповідь Мінекономіки

До великодніх свят ціни на продукти в Україні залишатимуться стабільними, оскільки Об’єднання виробників не бачить підстав для здорожчання.

продукти супермаркет

Зокрема, представники Союзу птахівників України вже заявили, що протягом найближчого місяця збільшення вартості яєць та м’яса птиці не передбачається.

А в асоціації Укрцукор запевнили, що немає передумов для зростання ціни на цукор.

Водночас, згідно з даними Держстату, ріст цін на соціально значущі товари наразі зупинився і поки не зростатиме.

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Крім того, за останній тиждень навіть зменшилась вартість деяких соціальних продуктів, зокрема, окремих видів хліба, круп, масла вершкового, яєць, цибулі, моркви та картоплі.

Вартість великоднього кошика у 2021 році

У 2021 році вартість великоднього кошика зросла для українців на 300 грн. Найбільше доведеться викласти за м’ясні вироби і алкоголь.

В середньому у 130 грн цьогоріч українцям обійдеться кілограмова домашня паска. Ціни на продукти для великоднього кошика можна переглянути у нашому матеріалі.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Depositphotos

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