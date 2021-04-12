Производители увеличили цены на продовольственные товары в Украине почти на треть по сравнению с 2020 годом.

По данным Госстата, еще в марте прошлого года индекс цен на продовольственные товары составлял 104,2%, тогда как в этом году этот показатель вырос до 130,3%.

В пределах Украины цены увеличились на 20,1%, а за пределами страны — на 58,5%.

Больше всего у производителей подорожал сахар, в марте 2021 года индекс цен составил 175,3%, тогда как в марте прошлого года этот показатель составлял 103,4%.

Прогноз роста ВВП Украины в 2021

Офис президента прогнозирует рост украинской экономики на 5,1% в этом году, но в следующем ожидают лишь 2,8%.

Такой маленький рост в 2022 может быть обусловлен эффектом пандемии.

Зато уже в 2023 году ВВП восстановится до 4%, рассказал советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.