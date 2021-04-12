Російські окупанти продовжують розхитувати ситуацію на Донбасі та провокувати українських захисників. Під виглядом ЗСУ вони дистанційно замінували цивільний сектор населеного пункту Зайцеве.

Інцидент відбувся 12 квітня. Видаючи себе за українських військових, окупанти вчинили підступні дії, які загрожували безпеці цивільного населення.

Вони здійснили мінування забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2, які Україна, відповідно до згаданого документа, знищила до 2011 року під міжнародним наглядом.

Водночас РФ відмовилась ратифікувати Оттавську конвенцію, ці міни досі перебувають на озброєнні країни-агресора.

Українські представники повідомили ОБСЄ про ці дії окупантів.







Під виглядом ЗСУ: окупанти на Донбасі замінували цивільний сектор Зайцеве / 2 фотографии

Читайте Блінкен і Столтенберг закликали РФ припинити нарощувати війська біля кордону України

Агресія РФ на Сході України

Через стягнення російських військ біля східних кордонів України та провокативні дії окупантів на Донбасі ситуація у регіоні загострилася.

Країни світу закликають РФ припинити агресивні дії.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ОТУ Північ

Фото: ОТУ Північ