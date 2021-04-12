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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

За рік продукти в Україні здорожчали на 26,3% – Держстат

Виробники збільшили ціни на продовольчі товари в Україні майже на третину у порівнянні із 2020 роком.

Продукты

За даними Держстату, ще у березні минулого року індекс ціни на продовольчі товари становив 104,2%, натомість цьогоріч цей показник зріс до 130,3%.

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У межах України ціни збільшились на 20,1%, а поза межами країни – на 58,5%.

Найбільше у виробників подорожчав цукор, у березні 2021 року індекс цін сягнув 175,3%, тоді як у березні минулого року цей показник становив 103,4%.

Прогноз зростання ВВП України в 2021

Офіс президента прогнозує зростання української економіки на 5,1% цього року, але у наступному очікують лише 2,8%.

Такий маленький ріст у 2022 може бути обумовлений ефектом пандемії. 

Натомість вже у 2023 році ВВП відновиться до 4%, розповів радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.

Джерело: Держстат

Фото: Dreamstime

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