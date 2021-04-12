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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Заседания Рады онлайн: Разумков объяснил, почему это пока невозможно

Для того, чтобы Верховная Рада могла проводить пленарные заседания в онлайн-режиме, необходимо внести изменения в законодательство.

Дмитрий Разумков

Об этом заявил на согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков, комментируя информацию о планах Министерства цифровой трансформации разработать приложение для работы Рады онлайн.

По его словам, только после соответсвующих изменений, если они будут приняты, парламент обратится к Минцыфры относительно разработки такого электронного продукта.

– А пока надо исходить из того законодательства, которое есть, — отметил Разумков.

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На заседании 13 апреля Верховная Рада должна внести изменения в повестку дня пятой сессии парламента из-за жесткого локдауна в Киеве.

Кроме того, на этой неделе планируются два внеочередных заседания — 13 и 15 апреля. Они должны состояться после очередных.

Фото: Dreamstime

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