Скандал с украинками в ОАЭ: модели вернулись в Украину, им удалось избежать штрафов

Одиннадцать украинок, оказавшихся в центре скандала из-за обнаженной фотосессии в одном из отелей ОАЭ, официально депортировали из страны.

Двенадцатая девушка пока осталась в Эмиратах, поскольку у нее подтвердился коронавирус: модель будет депортирована сразу после выздоровления.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что всем, кто причастен к изготовлению откровенных фотографий, дальнейший въезд на территорию Арабских Эмиратов запрещен.

С другой стороны, добавил Олег Николенко, девушки избежали более серьезного наказания за содеянное.

— Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное наказание. Кроме депортации, это могли быть большие штрафы и даже реальное заключение, — подчеркнул Николенко.

Представитель МИД напомнил, что главной рекомендацией для граждан Украины за рубежом остается соблюдение законов, действующих на территории той или иной страны.

Скандал с украинками в ОАЭ

5 апреля в МИД Украины заявили, что двенадцать гражданок Украины задержали после откровенной фотосессии в одном из элитных отелей.

Кроме фото, в сети оказалось видео, где модели позируют обнаженными на балконе в курортном районе Дубай Марина.