Скандал с украинками в ОАЭ: модели вернулись в Украину, им удалось избежать штрафов

Одиннадцать украинок, оказавшихся в центре скандала из-за обнаженной фотосессии в одном из отелей ОАЭ, официально депортировали из страны.
Двенадцатая девушка пока осталась в Эмиратах, поскольку у нее подтвердился коронавирус: модель будет депортирована сразу после выздоровления.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Он отметил, что всем, кто причастен к изготовлению откровенных фотографий, дальнейший въезд на территорию Арабских Эмиратов запрещен.
С другой стороны, добавил Олег Николенко, девушки избежали более серьезного наказания за содеянное.
— Благодаря усилиям консульства Украины в Дубае гражданки получили минимальное наказание. Кроме депортации, это могли быть большие штрафы и даже реальное заключение, — подчеркнул Николенко.
Представитель МИД напомнил, что главной рекомендацией для граждан Украины за рубежом остается соблюдение законов, действующих на территории той или иной страны.
Скандал с украинками в ОАЭ
5 апреля в МИД Украины заявили, что двенадцать гражданок Украины задержали после откровенной фотосессии в одном из элитных отелей.
Кроме фото, в сети оказалось видео, где модели позируют обнаженными на балконе в курортном районе Дубай Марина.