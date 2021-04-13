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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Скандал з українками в ОАЕ: моделі повернулися до України, їм вдалося уникнути штрафів

Одинадцятьох українок, які опинилися в центрі скандалу через оголену фотосесію в одному з готелів ОАЕ, офіційно депортували з країни.

Скандал з українками в ОАЕ: моделі повернулися до України, їм вдалося уникнути штрафів

Дванадцята дівчина наразі залишилася в Еміратах, оскільки у неї підтвердився коронавірус: модель буде депортована відразу після одужання.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він зауважив, що всім, хто причетний до виготовлення відвертих фотографій, подальший в’їзд на територію Арабських Еміратів заборонено.

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З іншого боку, додав Олег Ніколенко, дівчата уникнули більш серйозного покарання за скоєне.

– Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне покарання. Окрім депортації, це могли бути чималі штрафи і навіть реальне ув’язнення, – підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС нагадав, що головною рекомендацією для громадян України за кордоном залишається дотримання законів, які діють на території тієї чи іншої країни.

Скандал з українками в ОАЕ

5 квітня в МЗС України заявили, що дванадцятьох громадянок України затримали після відвертої фотосесії в одному з елітних готелів.

Окрім фото, в мережі опинилося відео, де моделі позують оголеними на балконі в курортному районі Дубай Марина.

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