Ощадбанк может стать участником Фонда гарантирования вкладов. Соответствующий законопроект во время заседания правительства одобрил Кабмин.

Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада. Если это все же произойдет, то Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов, а государственную гарантию на вклады отменят.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100% независимо от суммы. Но после его присоединения к Фонду гарантирования в случае банкротства депозиты физических лиц будут возмещаться в сумме до 200 тыс. грн.

Кроме того, документ предусматривает, что размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тыс. грн.

Также, согласно законопроекту, после вхождения Ощадбанка в Фонд государство в течение шести месяцев продолжит гарантировать все ранее привлеченные вклады. Но это касается той части, которая превышает предельный размер возмещения средств по вкладу за счет Фонда (сейчас 200 тыс. грн).















Кабмин одобрил присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов / 4 фотографии

В документе объясняют, что присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования является первым шагом на пути вхождения Европейского банка реконструкции и развития в капитал банка.

Накануне первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет банку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

То есть это означает, что Ощадбанк могут полностью или частично приватизировать, уменьшив долю государства в банковском секторе.