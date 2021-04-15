Количество антиукраинских фейков растет на фоне эскалации на Донбассе — Данилов

На фоне обострения российской гибридной агрессии на Донбассе возросло количество антиукраинских фейков и манипуляций сознанием людей. Кремль действует в строгом соответствии с канонами работы российских спецслужб в условиях этого обострения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

— Восьмой год Украина противостоит гибридной военной агрессии России. И эта война продолжается не только на передовой, но и на информационном фронте, — подчеркнул он.

По словам Данилова, одной из главных целей РФ в информационной войне является украинские СМИ, эксперты, представители гражданского общества, в общем, все те, кто формирует позиции и являются лидерами мнений.

По его мнению, все антиукраинские нарративы спланированы. Ведь они происходят и управляются из российской территории. Широко используется черная пропаганда, откровенные выдумки и ложь.

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Также для донесения дезинформации используют все возможные средства коммуникации и любые орудия.

— Все это информационный терроризм, информационная “пандемия” работает на единую цель — повлиять на нашу способность противостоять российской агрессии, создать параллельную информационную реальность, — добавил Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что платформой для массового распространения дезинформации все чаще становятся не только классические СМИ, но и соцсети и мессенджеры, где нет ни самоцензуры, ни редакционной политики.

Поэтому Данилов заверил, что важным элементом информационной госбезопасности является ответственное отношение граждан к правдивой информации.

Обострение на Донбассе

Накануне наблюдатели ОБСЕ зафиксировала, что РФ накапливает технику на Донбассе. В частности, 269 единиц разного типа вооружения и военной техники были размещены на оккупированной территории с нарушениями.

Практически на всех полигонах обнаружили бронированные машины — всего 113 единиц. Также миссия ОБСЕ заявила о препятствовании работе со стороны боевиков.

Источник: Алексей Данилов