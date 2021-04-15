Кількість антиукраїнських фейків зростає на тлі ескалації на Донбасі – Данілов

На тлі загострення російської гібридної агресії на Донбасі зросла кількість антиукраїнських фейків і маніпуляцій свідомістю людей. Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах цього загострення.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

– Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але і на інформаційному фронті, – наголосив він.

За словами Данілова, однією з головних цілей РФ в інформаційній війні є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства, загалом, всі ті, хто формує позиції і є лідерами думок.

На його думку, всі антиукраїнські наративи сплановані. Адже вони походять і керуються з російської території. Широко використовується чорна пропаганда, відверті вигадки та брехня.

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Також для донесення дезінформації використовують всі можливі засоби комунікації та будь-які знаряддя.

– Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна “пандемія” працює на єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність, – додав Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що платформою для масового поширення дезінформації дедалі частіше стають не тільки класичні ЗМІ, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики.

Тому Данілов запевнив, що важливим елементом інформаційної держбезпеки є відповідальне ставлення громадян до правдивої інформації.

Загострення на Донбасі

Напередодні спостерігачі ОБСЄ зафіксувала, що РФ накопичує техніку на Донбасі. Зокрема, 269 одиниць різного типу озброєння та військової техніки були розміщені на окупованій території з порушеннями.

Практично на всіх полігонах виявили броньовані машини – всього 113 одиниць. Також місія ОБСЄ заявила про перешкоджання роботі з боку бойовиків.

Джерело: Олексій Данілов