В КГГА назвали условие для смягчения карантина в Киеве и перехода города в оранжевую зону.
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
— Для оранжевой зоны загруженность Covid-коек с кислородом должна быть не более чем 65%. Тогда будем принимать решение, — отметил Николай Поровозник.
По его словам, сейчас показатель заболеваемости коронавирусом в городе стабилизировался по сравнению с прошлой неделей.
Несмотря на это, пока еще рано говорить о смягчении мер.
Карантин в Киеве
Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Киеве продлили жесткий карантин.
Меры будут действовать до 30 апреля.
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Источник: Громадське радіо