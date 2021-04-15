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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Когда Киев перейдет в оранжевую зону карантина — в КГГА назвали условие

В КГГА назвали условие для смягчения карантина в Киеве и перехода города в оранжевую зону.

карантин в україні

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

— Для оранжевой зоны загруженность Covid-коек с кислородом должна быть не более чем 65%. Тогда будем принимать решение, — отметил Николай Поровозник.

По его словам, сейчас показатель заболеваемости коронавирусом в городе стабилизировался по сравнению с прошлой неделей.

Несмотря на это, пока еще рано говорить о смягчении мер.

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Карантин в Киеве

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Киеве продлили жесткий карантин.

Меры будут действовать до 30 апреля.

Подробнее о карантине в Киеве читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Громадське радіо

Фото: Depositphotos

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