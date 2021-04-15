У КМДА назвали умову для пом’якшення карантину у Києві та переходу міста до помаранчевої зони.
Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.
– Для помаранчевої зони завантаженість Covid-ліжок з киснем має бути не понад 65%. Тоді ухвалюватимемо рішення, – зазначив Микола Поровозник.
За його словами, нині показник захворюваності на коронавірус у місті стабілізувався порівняно з минулим тижнем.
Попри це, поки ще зарано говорити про пом’якшення заходів.
Карантин у Києві
Через складну ситуацію з коронавірусом у Києві продовжили дію жорсткого карантину.
Обмежувальні заходи у місті діятимуть поки до 30 квітня.
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Джерело: Громадське радіо