У КМДА назвали умову для пом’якшення карантину у Києві та переходу міста до помаранчевої зони.

Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Для помаранчевої зони завантаженість Covid-ліжок з киснем має бути не понад 65%. Тоді ухвалюватимемо рішення, – зазначив Микола Поровозник.

За його словами, нині показник захворюваності на коронавірус у місті стабілізувався порівняно з минулим тижнем.

Попри це, поки ще зарано говорити про пом’якшення заходів.

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Карантин у Києві

Через складну ситуацію з коронавірусом у Києві продовжили дію жорсткого карантину.

Обмежувальні заходи у місті діятимуть поки до 30 квітня.

Детальніше про карантин у Києві читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Громадське радіо