Депутат Голоса обвинила Степанова в смертях от Covid-19

Народный депутат фракции Голос Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Раде подарила главе МОЗ Максиму Степанову одну гвоздику.

Таким образом она обвинила министра в смертях украинцев, которые болели коронавирусом.

Во время своего вопроса Ольга Стефанишина рассказала историю 68-летнего мужчины из Киева, который не болел Covid-19, однако имел диабет.

Когда он пошел к своему семейному врачу и попросил прививку от коронавируса, ему отказали из-за нехватки препарата. Через несколько дней, по словам Стефанишиной, мужчина заболел и умер.

— Пока вы выступаете, на одном из киевских кладбищ хоронят мужчину, который скончался от коронавируса. Родственники его хоронят, потому что вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами, — заявила депутат Голоса.

В завершение выступления она встала с места, подошла к трибуне, за которой выступал министр, и вручила ему поминальные цветы.

После этого остальные депутаты фракции Голос начали скандировать “Ганьба”.

Максим Степанов жестко отреагировал на такой перфоманс, назвав поступок Ольги Стефанишиной дешевой манипуляцией.

— Когда вы в следующий раз будете манипулировать смертями людей, вспомните пожалуйста, что вы лично сделали. Не надо манипулировать на жизнях людей. Covid-19 — это тяжелая болезнь, которая уносит жизни. Не надо манипулировать и использовать это для своего дешевого пиара.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 апреля коронавирус в Украине подтвердили еще у 17 479 человек. Общее количество случаев возросло до 1,92 млн.

За прошедшие сутки было проведено 47,4 тыс. тестирований, выздоровели от коронавируса более 12 тыс. пациентов.

С начала пандемии от Covid-осложнений умерло 39 096 украинцев, из которых 438 — за прошедшие сутки.