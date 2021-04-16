Депутат Голосу звинуватила Степанова у смертях від Covid-19

Народний депутат фракції Голос Ольга Стефанішина під час години запитань до уряду у Раді подарувала очільнику МОЗ Максиму Степанову одну гвоздику.

Таким чином вона звинуватила міністра у смертях українців, які хворіли на коронавірус.

Під час свого запитання Ольга Стефанішина розповіла історію 68-річного чоловіка з Київщини, який не хворів на Covid-19, проте мав діабет.

Коли він пішов до свого сімейного лікаря і попросив щеплення від коронавірусу, йому відмовили через нестачу вакцини. Вже за декілька днів, як заявила Стефанішина, чоловік захворів і помер.

– Поки ви виступаєте, на одному з київських кладовищ ховають чоловіка, який помер від коронавірусу. Родичі його ховають, бо ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами, – заявила депутат Голосу.

На завершення виступу вона підвелася з місця, підійшла до трибуни, за якою виступав міністр, і вручила йому поминальні квіти.

Після цього решта депутатів фракції Голос почали скандувати “Ганьба”.

Максим Степанов жорстко відреагував на такий перфоменс, назвавши вчинок Ольги Стефанішиної дешевою маніпуляцією.

– Коли ви наступного разу будете маніпулювати смертями людей, помовчіть будь ласка, я вас уважно слухав, згадайте будь ласка, що ви особисто зробити. Не треба маніпулювати на життях людей. Covid-19 – це важка хвороба, яка забирає життя. Не треба маніпулювати і використовувати це для свого дешевого піару.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 квітня коронавірус в Україні підтвердили ще у 17 479 осіб. Загальна кількість випадків зросла до 1,92 млн.

За минулу добу було проведено 47,4 тис. тестувань, одужало від коронавірусу понад 12 тис. пацієнтів.

З початку пандемії від Covid-ускладнень померло 39 096 українців, з яких 438 – за минулу добу.