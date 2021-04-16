Пленарне засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться 16 квітня о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Планується, що на пленарному засіданні депутати розглянуть низку важливих питань та змін до українського законодавства. Зокрема чиновники розглянуть у другому читанні проект закону про обчислення часу в Україні.

Також депутати планують обговорити зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Водночас чиновники мають намір розглянути зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.

Також на порядку денному низка інших питань – посилення відповідальності у сфері охорони культурної спадщини, захист дітей від спостерігання за полюванням, реалізація принципів академічної доброчесності.

Електронний паспорт

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який прирівнює дію електронних паспортів до паперового формату документу.

Згідно з законом, на законодавчому рівні можна показати електронний паспорт для підтвердження особи на вимогу правоохоронців, для поїздок, а також під час фінансових операцій.