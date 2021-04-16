В Киеве и Николаевской области переносят проведения пробного ВНО из-за локдауна.
Соответствующее решение принял Украинский центр оценивания качества образования из-за продолжения строгого карантина.
Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая.
На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля.
В Центре напомнили, что ученики могут пройти тестирование и дома. Для этого следует загрузить тестовые тетради с любого учебного предмета.
Пробное ВНО в Киеве и на Николаевщине:
- 15 мая — проведение пробного тестирования;
- с 15 по 18 мая можно внести свои ответы на задания теста в специальный сервиса по определению результатов;
- 19 мая — получение результатов тестирования.
Перенос пробного ВНО
Кстати, пробное ВНО в этих регионах переносят во второй раз.
5 апреля Украинский центр оценивания качества образования сообщил о переносе пробного ВНО в Киеве и Черниговской области на 24 апреля.
7 апреля в Николаевской области отложили проведение пробного внешнего независимого оценивания.