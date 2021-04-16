У Києві та Миколаївській області переносять проведення пробного ЗНО через локдаун.

Відповідне рішення ухвалив Український центр оцінювання якості освіти через продовження суворого карантину.

Пробне ЗНО у Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.

На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня.

У Центрі нагадали, що учні мають можливість пройти тестування і вдома. Для цього варто завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета.

Пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині:

15 травня – проведення пробного тестування;

– проведення пробного тестування; з 15 до 18 травня можна внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів;

можна внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів; 19 травня – отримання результатів тестування.

Перенесення пробного ЗНО

До речі, пробне ЗНО у цих регіонах переносять вдруге.

5 квітня Український центр оцінювання якості освіти повідомив про перенесення пробного ЗНО в Києві та Чернігівській області на 24 квітня.

7 квітня у Миколаївській області відтермінували проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.