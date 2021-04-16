У Києві та Миколаївській області переносять проведення пробного ЗНО через локдаун.
Відповідне рішення ухвалив Український центр оцінювання якості освіти через продовження суворого карантину.
Пробне ЗНО у Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.
На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня.
У Центрі нагадали, що учні мають можливість пройти тестування і вдома. Для цього варто завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета.
Пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині:
- 15 травня – проведення пробного тестування;
- з 15 до 18 травня можна внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів;
- 19 травня – отримання результатів тестування.
Перенесення пробного ЗНО
До речі, пробне ЗНО у цих регіонах переносять вдруге.
5 квітня Український центр оцінювання якості освіти повідомив про перенесення пробного ЗНО в Києві та Чернігівській області на 24 квітня.
7 квітня у Миколаївській області відтермінували проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.