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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Пробне ЗНО у Києві та Миколаївській області перенесли на травень – дата

У Києві та Миколаївській області переносять проведення пробного ЗНО через локдаун.

ЗНО

Відповідне рішення ухвалив Український центр оцінювання якості освіти через продовження суворого карантину.

Пробне ЗНО у Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.

На Чернігівщині пробне тестування пройде 24 квітня.

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У Центрі нагадали, що учні мають можливість пройти тестування і вдома. Для цього варто завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета.

Пробне ЗНО у Києві та на Миколаївщині:

  • 15 травня – проведення пробного тестування;
  • з 15 до 18 травня можна внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів;
  • 19 травня – отримання результатів тестування.

Перенесення пробного ЗНО

До речі, пробне ЗНО у цих регіонах переносять вдруге.

5 квітня Український центр оцінювання якості освіти повідомив про перенесення пробного ЗНО в Києві та Чернігівській області на 24 квітня.

7 квітня у Миколаївській області відтермінували проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

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