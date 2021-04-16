Збував вірус для атаки на фінустанови європейських країн: в Україні судитимуть хакера

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо українського хакера, який збував шкідливі програмні засоби для атаки на фінансові установи європейських країн.

За даними слідства, підозрюваний спеціалізується на створенні шкідливих засобів типу віруси-шифрувальники (Ransomware). Це тип шкідливої програми, за допомогою якої можна заразити комп’ютер.

Таким чином покупці цього вірусу могли віддалено зашифрувати інформацію і надалі вимагати викуп за нібито розблокування доступу до зашифрованих даних. Хакерські атаки були спрямовані на фінустанови європейських країн.

Хакера судитимуть за статтею 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.

Злив даних у даркнеті

Кіберполіції вдалося викрити зловмисників, які привласнили приблизно на 10 млн грн клієнтів банків завдяки шахрайській схемі перевипуску SIM-карт.

Підозрювані купували дані українців на хакерських форумах у прихованій мережі в інтернеті – даркнеті. Завдяки цьому чоловіки мали дані клієнтів мобільних операторів та банків. Згодом вони віддалено замінювали фінансовий номер, щоб отримати доступ до фінансів через онлайн-банкінг.