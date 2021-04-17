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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

МЗС України висилає старшого дипломата посольства РФ у Києві

Старший дипломат посольства Росії у Києві найближчим часом зобов’язаний покинути Україну.

МЗС України висилає старшого дипломата посольства РФ у Києві

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС. Дипломат повинен повернутися на батьківщину протягом 72 годин з 19 квітня.

Таким чином міністерство відповіло на інцидент з консулом Генерального консульства України в Росії Олександром Сосонюком.

– Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті йому звинувачення, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії влади Кремля порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини (961) та Віденську конвенцію про консульські зносини (1963).

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Висилка українського консула з РФ: відео затримання Олександра Сосонюка

За попередньою інформацією, МЗС РФ вже назвали висилку російського дипломата з Києва “дипломатичною помстою”.

Затримання консула в Росії

Ввечері 16 квітня в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка.

Його звинуватили у шпигунстві, а після заяви МЗС РФ почали готувати до висилки з країни.

За даними ФСБ, дипломат отримував інформацію із закритих баз даних правоохоронних органів Росії.

Усе, що варто знати про затримання консула Олександра Сосонюка, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

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