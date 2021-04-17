Украинский писатель, общественно-политический деятель и один из борцов за независимость Украины в ХХ веке — таким все будут помнить Владимира Яворивского.

Родом писатель был из села Текливка Винницкой области. Но образование решил получать в Одесском государственном университет имени Ильи Мечникова по специальности Украинский язык и литература.

После окончания университета работал редактором на местном радио, корреспондентом редакции газеты Запорожская правда, Флаг юности, Литературная Украина, редактором запорожского радио, референтом Союза писателей УССР.

Также в свое время Владимир Яворивский был заместителем главного редактора журнала Витчизна, а с 1971 года стал членом Союза писателей Украины.

Кроме того, в 1989-1991 годах Яворивский был народным депутатом СССР и членом Межрегиональной депутатской группы, которая была оппозиционной к тогдашней власти.

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Также Владимир Яворивский был одним из основателей Народного Движения Украины, возглавлял его оргкомитет, а с 1989 года был председателем Киевского координационного совета Движения. В течение девяти лет, с 1990 по 1999, был членом Демократической партии Украины и даже возглавлял ее с декабря 1992 года по март 1999 года.

Владимира Яворивского выбирали народным депутатом Украины в течение нескольких созывов. Последний раз он был депутатом Верховной Рады VIІ созыва, его полномочия прекратились в 2014 году.

С октября 2001 года по ноябрь 2011 года Владимир Яворивский возглавлял Национальный союз писателей Украины. Также долгое время был ведущим на телеканале UA:Киев, где выходила его авторская программа Что же мы за народ такой?

Также Владимир Яворивский в течение многих лет вел на Первом канале Украинского радио авторскую программу 20 минут с Владимиром Яворивским и был членом наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Писатель был лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть Вечные Кортелисы, имел Орден За заслуги III степени и был обладателем литературной премии имени Дмитрия Загула.

Самыми известными литературными произведениями Владимира Яворивского являются:

сборники рассказов А яблоки падают и Гроздь спелого винограда;

повести Вечные Кортелисы и С высоты сентября;

трилогия романов Цепная реакция, Автопортрет с воображения (биографический роман о Екатерине Билокур) и Мария с полынью в конце века (о драматических событиях весны 1986 года в Чернобыльской зоне).

О смерти Владимира Яворивского стало известно 17 апреля. Он умер в возрасте 79 лет.

Фото: Владимир Яворивский