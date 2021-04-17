Український письменник, громадсько-політичний діяч і один із борців за незалежність України у ХХ столітті – таким усі пам’ятатимуть Володимира Яворівського.

Родом письменник був з села Теклівка Вінницької області. Але освіту вирішив здобувати в Одеському державному університет імені Іллі Мечникова за спеціальністю Українська мова та література.

Після закінчення університету працював редактором на місцевому радіо, кореспондентом редакції газети Запорізька правда, Прапор юності, Літературна Україна, редактором запорізького радіо, референтом Спілки письменників УРСР.

Також свого часу Володимир Яворівський був заступником головного редактора журналу Вітчизна, а з 1971 року став членом Спілки письменників України.

Крім того, у 1989–1991 роках Яворівський був народним депутатом СРСР і членом Міжрегіональної депутатської групи, що була опозиційною до тодішньої влади.

Читайте У Львові від коронавірусу померла художниця Вікторія Ковальчук

Також Володимир Яворівський був одним із засновників Народного Руху України, очолював його оргкомітет, а з 1989 року був головою Київської координаційної ради Руху. Протягом дев’яти років, з 1990 по 1999, був членом Демократичної партії України і навіть очолював її з грудня 1992 року по березень 1999 року.

Володимира Яворівського обирали народним депутатом України протягом кількох скликань. Востаннє він був депутатом Верховного Ради VIІ скликання, його повноваження припинилися у 2014 році.

З жовтня 2001 року по листопад 2011 Володимир Яворівський очолював Національну спілку письменників України. Також тривалий час був ведучим на телеканалі UA: Київ, де виходила його авторська програма Що ж ми за народ такий?

Також Володимир Яворівський протягом багатьох років вів на Першому каналі Українського радіо авторську програму 20 хвилин з Володимиром Яворівським і був членом наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Письменник був лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість Вічні Кортеліси, мав Орден За заслуги III ступеня і володарем літературної премії імені Дмитра Загула.

Найвідомішими літературними творами Володимира Яворівського є :

збірки оповідань А яблука падають і Гроно стиглого винограду;

повісті Вічні Кортеліси і З висоти вересня;

трилогія романів Ланцюгова реакція, Автопортрет з уяви (біографічний роман про Катерину Білокур) і Марія з полином у кінці століття (про драматичні події весни 1986 року в Чорнобильській зоні).

Про смерть Володимира Яворівського стало відомо 17 квітня. Він помер у віці 79 років.

Фото: Володимир Яворівський