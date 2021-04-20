Окупаційні війська РФ на сході України мінують населені пункти забороненими боєприпасами. Вони грубо порушують Мінські домовленості.

За даними української сторони Спільного центру контролю та координації, останнім часом російські найманці все більше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2.

Однак найчастіше бойовики використовують як засіб доставки БПЛА та спеціально переоснащені гранати ПГ-7. Таким чином вони наражають на небезпеку не тільки військових ЗСУ, а й місцевих жителів.

В командуванні ООС зазначають, що з початку 2021 року СЦКК зафіксував вісім випадків застосування російськими військовими мін ПОМ-2. Водночас з 13 по 19 квітня підтвердили вже другий подібний випадок.

– Водночас перший, 13 квітня, перебуває у безпосередній близькості до об’єкта цивільної інфраструктури КПВВ Майорськ, а другий – у населеному пункті Зайцеве, – пояснюють у штабі ООС.

Вночі 19 квітня російські окупанти за допомогою БПЛА скинули міни у житловому секторі, розуміючи, що військових там немає. На щастя, обійшлося без жертв.

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За інформацією штабу ООС, військовослужбовцям гірсько-штурмової бригади Едельвейс вдалося вчасно виявити та знешкодити небезпечні міни ПОМ-2, особливість яких полягає у тому, що їх неможливо знешкодити без вибуху.

– Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацювання чутливих датчиків цілі, що несе особливу небезпеку для місцевих, – заявили в командуванні.























Бойовики мінують населені пункти на Донбасі забороненими боєприпасами – штаб ООС / 6 фотографий

Окрім того, російські найманці затирають маркування, де вказані номер і дата партії виготовлення боєприпасу, щоб приховати постачання його саме із РФ.

У штабі ООС заявляють, що такі випадки свідчать про наміри Росії й надалі загострювати безпекову ситуацію в Україні.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно на Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок цього один український боєць загинув, ще троє отримали поранення.

Зокрема, обстріли були поблизу Південного, Майорська та Первомайська.

Фото: ООС