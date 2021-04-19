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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На Луганщине провайдер пытался вмешаться в работу электронных сетей сил ООС

В Луганской области правоохранители пресекли незаконное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

На Луганщине провайдер пытался вмешаться в работу электронных сетей сил ООС

Во время следственных действий обнаружили интернет-провайдера, который действовал в городе Старобельск, и оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования.

Отмечается, что такое снаряжение запрещено для использования гражданскими людьми. Во время обыска правоохранители изъяли радиоактивное оборудование.

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Следователи открыли уголовное производство по статье 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

Мошенническая схема

Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые, благодаря мошеннической схеме перевыпуска SIM-карт, обманули украинцев примерно на 10 млн грн.

Правонарушители покупали в даркнете данные клиентов мобильных операторов и банков. Благодаря этому трое мужчин имели возможность удаленно заменить финансовый номер. Таким образом мошенники получали доступ к средствам через онлайн-банкинг.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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