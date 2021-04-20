Из-за пандемии коронавируса в Украине ухудшилась ситуация с правами человека. В 2021 году возросло количество обращений о нарушениях прав граждан.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, за первые три месяца 2021 года она получила 14 708 сообщений о нарушениях прав граждан. За аналогичный период 2020 года таких обращений было вдвое меньше – 8 719.

Что касается обращений на горячую линию омбудсмена, то в этом году по сравнению с прошлым их количество выросло в 16 раз. Денисова отмечает, что в первом квартале 2020 года было 285 обращений, а уже в этом году – 4 663.

Треть сообщений (5 346) касалась нарушения информационных прав граждан, еще почти 4 тыс. — социальных и экономических прав, 2 152- процессуальных прав.

При этом системный характер приобрели проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи, осуществлением предпринимательской деятельности.

Нарушения прав человека в мире

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, за время пандемии в мире ухудшилась ситуация с правами человека.

Сложнее всего пришлось работникам здравоохранения, людям, занятым в теневом секторе экономики, женщинам, представителям ЛГБТ, беженцам и трудовым мигрантам.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова