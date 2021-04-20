Через пандемію коронавірусу в Україні погіршилася ситуація з правами людини. У 2021 році зросла кількість звернень про порушення прав громадян.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, за перші три місяці 2021 року вона отримала 14 708 повідомлень про порушення прав громадян. За аналогічний період 2020 року таких звернень було вдвічі менше – 8 719.
Що стосується звернень на гарячу лінію омбудсмена, то в цьому році в порівнянні з минулим їх кількість зросла в 16 разів. Денісова зазначає, що в першому кварталі 2020 року було 285 звернень, а вже в цьому році – 4 663.
Третина повідомлень (5 346) стосувалися порушення інформаційних прав громадян, ще майже 4 тис. – соціальних і економічних прав, 2 152- процесуальних прав.
При цьому системний характер набули проблеми, пов’язані з наданням медичної допомоги, здійсненням підприємницької діяльності.
Порушення прав людини у світі
За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, за час пандемії у світі погіршилася ситуація з правами людини.
Найскладніше довелося працівникам охорони здоров’я, людям, зайнятим в тіньовому секторі економіки, жінкам, представникам ЛГБТ, біженцям і трудовим мігрантом.
Джерело: Людмила Денісова
Фото: Людмила Денісова