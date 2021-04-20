Через пандемію коронавірусу в Україні погіршилася ситуація з правами людини. У 2021 році зросла кількість звернень про порушення прав громадян.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, за перші три місяці 2021 року вона отримала 14 708 повідомлень про порушення прав громадян. За аналогічний період 2020 року таких звернень було вдвічі менше – 8 719.

Що стосується звернень на гарячу лінію омбудсмена, то в цьому році в порівнянні з минулим їх кількість зросла в 16 разів. Денісова зазначає, що в першому кварталі 2020 року було 285 звернень, а вже в цьому році – 4 663.

Третина повідомлень (5 346) стосувалися порушення інформаційних прав громадян, ще майже 4 тис. – соціальних і економічних прав, 2 152- процесуальних прав.

При цьому системний характер набули проблеми, пов’язані з наданням медичної допомоги, здійсненням підприємницької діяльності.

Порушення прав людини у світі

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, за час пандемії у світі погіршилася ситуація з правами людини.

Найскладніше довелося працівникам охорони здоров’я, людям, зайнятим в тіньовому секторі економіки, жінкам, представникам ЛГБТ, біженцям і трудовим мігрантом.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова