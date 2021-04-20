В Украине на одно вакантное место претендуют сразу шесть безработных, рассказала директор государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Директор отметила, что по состоянию на 7 апреля 2021 года, количество зарегистрированных в центре безработных составляло 429 тыс. человек, тогда как количество актуальных вакансий по состоянию на 1 апреля, только 77 тыс.

— Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди служащих и руководителей — на 1 вакансию претендовало 17 человек, технических служащих — девять, как и работников сферы торговли и услуг, — рассказывает чиновница.

Также, по словам Юлии Жовтяк, сложнее всего сейчас устроиться на работу в сфере гостиничного или ресторанного бизнеса, питания и развлечений.

Больше всего вакансий предлагают в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли.

Самые востребованные профессии в Киеве

В марте городской центр занятости назвал вакансии с самой большой заработной платой и наиболее востребованные профессии.

Среди наиболее востребованных специалистов оказались воспитатели, медсестры и оценщики эксперты, а полный перечень профессий смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Факты