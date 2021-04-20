В Україні на одне вакантне місце претендують одразу шість безробітних, розповіла директор державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Директор зазначила, що станом на 7 квітня 2021 року, кількість зареєстрованих у центрі безробітних становила 429 тис. осіб, натомість кількість актуальних вакансій, станом на 1 квітня, лише 77 тис.

– Найбільша невідповідність попиту на робочу силу і її пропозиції в професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців і керівників – на 1 вакансію претендувало 17 осіб, технічних службовців – дев’ять, як і працівників сфери торгівлі та послуг, – розповідає посадовиця.

Також, за словами Юлії Жовтяк, найскладніше зараз влаштуватись на роботу у сфері готельного чи ресторанного бізнесу, харчування та розваг.

Найбільше вакансій пропонують у сфері сільського господарства, переробної промисловості та торгівлі.

Найзатребуваніші професії в Києві

У березні міський центр зайнятості назвав вакансії із найвищою заробітньою платнею та найбільш затребувані професії.

Серед найбільш затребуваних фахівців опинилися вихователі, медсестри та оцінювачі експерти, а повний перелік професій дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Факти